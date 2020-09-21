عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في لندن، معالي دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الصحية وكذلك التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية البريطاني مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها إيران واليمن وليبيا.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التي تم توقيعها مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية ودورها الهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني ومنصور عبدالله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.