إغلاق مركزي تسوق في عجمان لعدم التزامهما بالإجراءات الوقائية

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مركزي تسوق في الإمارة مؤقّتاً نتيجة التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد ماجد السويدي، مدير قسم التفتيش والمتابعة حرص دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على استمرار الحملات التفتيشية المكثّفة على الأسواق في الإمارة والتأكد من تقيّد المنشآت الاقتصادية بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها منعاّ لتفشّي الوباء.. موضحا أن فريقاً من المفتّشين قام باغلاق مركزي تسوّق تساهلا مع هذه الإجراءات، مشيراً إلى تعليق العمل في هذين المركزين سيكون بشكل مؤقت حرصاً على صحّة وسلامة مجتمع الإمارة، وإعادة افتتاحهما لاحقاً بعد التأكّد من التزامهما بكافة الضوابط والاشتراطات.

وأكد السويدي أهمية التزام كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية، منوّهاً باستمرار الحملات التفتيشية للوقوف على مدى التزام الجميع بالتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، تجنباً لتوقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من يثبت مخالفته للقانون.