المجلس العالمي للتسامح والسلام يحتفل باليوم الدولي للسلام

يحتفل المجلس العالمي للتسامح والسلام باليوم الدولي للسلام الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون في 21 سبتمبر من كل عام، من أجل الاحتفال بمُثُل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن أن اليوم العالمي للسلام مناسبة دولية مهمة يجب أن نستوحي منها العمل المستمر من أجل نشر السلام والمحبة والتسامح حول العالم بهدف أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بين الشعوب، والعمل على حل كافة النزاعات بالطرق السليمة والحوار والتفاهم، وتجنب المآسي وويلات الحروب التي عانتها المجتمعات الإنسانية على مر العصور، وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعمل مع كل أعضائه وشركائه ومن خلال أجهزته المختلفة وأهمها البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام على زرع ثقافة التسامح حول العالم في كافة المجالات لا سيما منها التربوية والثقافية والتعليمية وفي الأعلام والعمل على تطوير القوانين الدولية بما يعزز التسامح من أجل أن يحصد العالم ثمار السلام ويحقق الاستقرار والازدهار والرخاء للشعوب كافة.