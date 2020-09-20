جامعة أبوظبي تطلق «من أجلك يا سودان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة أبوظبي أمس، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرعاية مجموعة اللولو العالمية وشركة بيبسي مبادرة بعنوان «من أجلك يا سودان»، لجمع التبرعات النقدية والعينية من أجل السودان، بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة، جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت ولايات السودان المختلفة خلال الأسابيع الماضية. وحضر إطلاق المبادرة، كل من محمد أمين الكارب، السفير السوداني لدى الدولة، وممثلون عن مكتب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، وبطلة تحدي القراءة العربي في دورته الأخيرة هديل أنور، والبرفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، كما شارك في تنظيم المبادرة المتطوعون في خط الدفاع الأول من طلبة جامعة أبوظبي. وقال سالم الظاهري: «نعتزّ بإطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى توفير المساعدة والدعم لأهلنا في السودان، في ظل ما يواجهونه من معاناة جراء الفيضانات، ونفخر بشراكتنا مع الهلال الأحمر، والتي سيكون لها الأثر الكبير في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها، وتحقق غاياتها في تخفيف معاناة المتضررين، مؤكدين أن هذه المبادرة تترجم حرصنا على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية ليس محليّاً فحسب، وإنما تجاه إخوتنا في كل مكان». من جانبه، أكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الإنسانية المبذولة على مستوى الدولة، لدرء الآثار التي خلفتها السيول والفيضانات في السودان. وقال: إن هيئة الهلال الأحمر ترحب دائماً بمبادرات شركائها الإنسانيين في الدولة، لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا الكوارث والأزمات.

وشدد المنصوري، على أن الحملة تعزز استجابة الهلال الأحمر تجاه المتأثرين من الفيضانات في عدد من الولايات السودانية، وتساهم في توسيع مظلة المستفيدين من البرنامج الإغاثي. ومن جهته، أضاف أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: «تعد الأعمال الخيرية ومبادرات المسؤوليات الاجتماعية للشركات ركيزة أساسية بالنسبة لمجموعة اللولو، ونحن سعداء وفخورون بالتعاون مع كل من جامعة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإطلاق هذه المبادرة النبيلة.