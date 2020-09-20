«القلوب الصغيرة» من الشارقة إلى السودان

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية أمس حملة «القلوب الصغيرة» إلى جمهورية السودان المعنية بإجراء عمليات القسطرة للأطفال المصابين بأمراض وتشوهات قلبية بدعم متبرعي الجمعية، وسيقوم الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال رئيس الحملة، بإجراء 20 عملية للأطفال بمنطقة ود مدني، وذلك على مدار 4 أيام بإشراف من سفارة الدولة وبترتيب من مكتب الجمعية في الخرطوم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إنه بالتزامن مع حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء»، وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، فقد تم تسيير حملة إنسانية لإجراء عمليات لقلوب الأطفال الذين يعانون تشوهاً خلقياً، وسوف يقوم الدكتور أحمد الكمالي مع الطاقم الطبي المتعاون في السودان بإجراء عدد من العمليات لأطفال بحاجة لعمليات القسطرة القلبية العاجلة، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات.

وناشد عبدالله بن خادم المحسنين دعم الحملة التي يتم إطلاقها بشكل متواصل على مدار العام، خاصة أن مردودها الإنساني قوي للغاية وقد أسهمت الحملة من قبل في علاج أعداد كبيرة من الأطفال وإعادتهم إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ودعا جمهور المتبرعين إلى المساهمة في إنجاح الحملة من خلال قنوات التبرع الإلكترونية المتاحة.