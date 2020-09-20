سيف بن زايد يهنئ «الإمارات اليوم» بعيدها الـ 15

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جريدة «الإمارات اليوم» بعيدها الخامس عشر، وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جريدة (الإمارات اليوم) هي الإمارات اليوم كما يعرفها كل من يعيش في الإمارات بموضوعيتها وواقعيتها وتنوعها، والأهم ثقة المجتمع بها.. مبروك عيدها الخامس عشر.. شكراً الأخ سامي الريامي والإخوة القائمين عليها، ونتمنى لهم مزيداً من التقدم».

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» انطلقت في 19 سبتمبر 2005، في قالب جديد، للمرة الأولى في الصحافة الخليجية، لتقدم موادها الصحافية في قالب يتفق وروح العصر، ويراعي الدقة والصدقية والمهنية.

وتحرص الجريدة منذ انطلاقتها على نقل نبض الشارع وقضايا الناس عبر منصاتها المختلفة، وقد لاقت الجريدة صدى واسعاً لدى القراء لتنوع موضوعاتها.

«الاتحاد» تقدم التهنئة للزميلة «الإمارات اليوم» بهذه المناسبة، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي يكمل بعضه بعضاً، ويسير بخطى مدروسة لتقديم كل ما يهم القارئ، في إطار يعكس الثوابت الوطنية، وتوجهات الدولة في كل المجالات.