مدير عام «الإمارات الدبلوماسية»: السلام العابر للحدود ركيزة لتطور الأمم

أبوظبي (وام)

أكد برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أن دولة الإمارات أثبتت أن السلام العابر للحدود والحواجز أصبح مطلباً أساسياً لتطور الأمم وازدهارها، من خلال إعلاء قيم التعاون والحوار والتفاهم، كما استطاعت الدولة، بفضل تبنيها نهج القوة الناعمة القائمة على التسامح والتواصل والشراكة، أن تعزز تأثيرها على الساحة الدولية خلال أزمة «كوفيد- 19». وأوضح في تصريحات، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، أنه من الواجب علينا التأكيد على أهمية هذا اليوم باعتباره مناسبة رمزية لتعزيز السلام الدولي، لاسيما للدبلوماسيين الذين يكرسون حياتهم لنشر مبادئ السلام في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أوقات الصراعات والاضطرابات. وأضاف: «احتفاء بهذا اليوم، حثت الأمم المتحدة جميع البلدان والشعوب حول العالم على احترام وقف الأعمال العدائية من خلال رفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالسلام، وبصفتنا مؤسسة أكاديمية وتدريبية متخصصة بإعداد دبلوماسيي الإمارات المستقبليين، فمن واجبنا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أن نظهر تضامننا مع مساعي الأمم المتحدة من أجل تعزيز السلام والتعاون الدوليين».