أحمد بن سعود القاسمي يفتتح مركزاً لإجراء فحوص «كورونا»

رأس الخيمة (وام)

افتتح الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مركزاً لفحص فيروس كورونا المستجد بتقنية الليزر.

ويتيح المركز الحصول على النتائج خلال مدة لا تتجاوز 3 دقائق، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم بتوفير أفضل الخدمات الطبية وأحدثها وفق أفضل المعايير العالمية.

وسيتم تشغيل المركز الذي يقع في قاعة البيت متوحد من قبل شركة طموح للرعاية الصحية، ويبلغ عدد الموظفين فيه أكثر من 80 موظفاً ومتطوعاً يعملون يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء بكفاءة تصل إلى 4000 شخص يومياً. حضر الافتتاح الدكتور عبد الله النعيمي، مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، والمهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، وغيرهما من المسؤولين.