«صحة»: الدعم النفسي ضروري لمواجهة الفيروس

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مجدداً، ضرورة اتباع نمط حياة صحي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر عدة خطوات، منها: النظام الغذائي المتكامل، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة، وغيرها.

وقالت الدكتورة آن الزين عمارة، استشاري الطب النفسي العام في مستشفى العين: إن الوعي والمعرفة الحقيقية بالفيروس، أمر مهم، فلا بد أن يكون لدى أفراد المجتمع درجة كافية من الوعي والإدراك بماهية الفيروس ومخاطره والمشاكل التي يتسبب بها، وأن يحافظ الإنسان على تفكيره المنطقي والعقلاني. وجاءت هذه الإرشادات ضمن برنامج الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه شركة «صحة» لأفراد المجتمع في ظل ظروف انتشار فيروس (كوفيد-19)، ومرحلة التعافي، حيث أكدت ضرورة الانتباه لطبيعة المعلومات التي يستقبلها الإنسان، والحرص على الاعتماد على مصادر موثوقة للمعلومات، والاكتفاء بمصدر أو مصدرين مثل منظمة الصحة العالمية، والجهات الرسمية في الدولة.وأوضحت أن فئة الكبار هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في الوقت الحالي، وهذا يعود لنقص المناعة ولإصابة البعض بالأمراض المزمنة، لذلك فإن على الأسرة دوراً كبيراً في طمأنتهم.