القبض على فنانة نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين بدبي

دبي ( الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على «م.ح» فنانة عربية، نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدة أشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إلقاء القبض على الفنانة، جاء بعد نشرها فيديو على موقع «سناب شات»، تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأكد العميد الجلاف أنه ستتم مُخالفة المطعمين لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».