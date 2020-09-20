جمعية الإمارات تطلق الدورة الثالثة لـ«التميز الاجتماعي»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن إطلاق جائزة التميز الاجتماعي الدورة الثالثة لعام 2020، حيث تأتي الجائزة وسط ظروف استثنائية، تزامناً مع زمن كورونا.

وقال خلف عنبر، مدير عام الجمعية: إن الجائزة تتضمن 5 فئات هذا العام، وهي أولاً فئة الشخصية الاجتماعية المتميزة، ثانياً فئة العمل الاجتماعي المتميز (أفراد – مؤسسات)، ثالثاً فئة العمل الخيري المتميز (أفراد – مؤسسات)، رابعاً فئة أفضل الممارسات المبتكرة لاستمرارية الخدمات المجتمعية وقت الأزمات والطوارئ، خامساً فئة دعم المشاريع الاجتماعية، موضحاً أن الجائزة موجهة للمؤسسات الاجتماعية والشخصيات الاجتماعية المتميزة ومؤسسات العمل الخيري والمشاريع الاجتماعية على مستوى الدولة؛ مضيفاً أن المعايير تتميز بالبساطة وسهولة التنفيذ، بما يتناسب مع الوضع العام للدولة في جائحة كورونا، وإمكانية عرض المعايير على شكل فيديو للبرنامج المقدم.

كما أعلن خلف عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن افتتاح المكتبة الإلكترونية، عبر موقع الجمعية الإلكتروني، التي تتضمن تسجيل الدورات التدريبية عبر الأون لاين، بالإضافة إلى المادة النشطة، والتي تم من خلالها حتى الآن إدراج أكثر من 5 محاضرات تدريبية، لكي يستفيد منها أكبر قدر من الجمهور، مشيراً إلى أن الجمعية تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد 54 فعالية عن بعد، عبر منصات التواصل الاجتماعي (ZOOM)، والتي بلغ عدد المستفيدين خلال هذه الفترة 17.348 مستفيداً.

وأوضح عنبر، أن الجمعية تضع ضمن خططها حتى نهاية العام الحالي، تنفيذ حوالي 65 فعالية يتم توجيهها لفئات المجتمع مختلفة، معلناً عن إعادة افتتاح مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، واستئناف الأنشطة والفعاليات، التي تتضمن تنفيذ محاضرات الجمعية في المقر الرئيسي، ضمن سياسة محددة يتم من خلالها الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية ومتطلبات السلامة العامة وضوابط التعامل مع المشاركين.

وقال عنبر: إن الجمعية تنظم غداً الثلاثاء محاضرة توعوية تثقيفية حول ثقافة العطاء التطوعي، باعتبار التطوع ظاهرة اجتماعية، تتضمن جهود إنسانية تبذل من قبل أفراد المجتمع، والتي ستقدمها آمنة الشحي مدرب معتمد، وسيتم خلال المحاضرة مناقشة عدة محاور، منها أهمية العطاء التطوعي، ومبادئ العطاء التطوعي، وأخيراً محور أهداف العطاء التطوعي.