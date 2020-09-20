«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وحركة الرياح، جنوبية شرقية - شمالية غربية /‏‏‏ 18 - 28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41، والمد الثاني عند 04:17، والجزر الأول عند الساعة ،09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:02. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 11:58، والمد الثاني عند الساعة 01:15، والجزر الأول عند الساعة 18:33، والجزر الثاني عند الساعة 06:57.