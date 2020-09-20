بدء المرحلة الثانية من «نوابغ العرب»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن بدء المرحلة الثانية في إطار الدورة الأولى لبرنامج نوابغ الفضاء العرب، وذلك ضمن الإجراءات الحالية لتقييم الطلبات الواردة واختيار الأشخاص الذين سينضمون للبرنامج خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة التأهيل للمسجلين سابقاً في المرحلة الأولى ضمن مسار الخبراء والمواهب في البرنامج، حيث سيتم تلقي طلبات التسجيل للمرحلة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج حتى تاريخ 10 أكتوبر المقبل، تمهيداً للبدء في مراحل الاختيار الأخرى والتي يشرف عليها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في العلوم ذات الارتباط بقطاعات الفضاء، بهدف اختيار دفعة للانضمام لمختلف مسارات البرنامج والتي تفتح المجال لصقل المهارات وتنمية القدرات العلمية وتطويرها.

ولفتت الوكالة إلى أن برنامج نوابغ الفضاء العرب يتضمن عدة مسارات، منها مسار الخبراء وهو المسار المخصص لفئة الخبراء والعلماء العرب في مجال الفضاء القادرين على المساهمة في تصميم وتصنيع الأقمار الاصطناعية، حيث سيتم الاختيار بناء على معايير وشروط فنية تناسب طبيعة المشروع والإسهام بما يتحلون به من خبرات ومعرفة في تطوير المشاريع الفضائية، حيث يوفر المسار الخبرات العملية والمهنية للمنتسب، من خلال العمل على المشاريع الفضائية الحيوية التي تعمل أو تشرف عليها وكالة الإمارات للفضاء.

وأوضحت الوكالة أن المسار الآخر هو مسار المواهب، والذي يوفر فرصة للنوابغ الناشئة من طلبة المدارس في الوطن العربي ممن هم في المراحل الصفية، ابتداء من الصف العاشر للتعرف أكثر على الفضاء وعلومه وتقنياته، مما يساهم بشكل كبير في صقل مواهبهم وتهيئتهم وتوجيههم للدخول في هذا المجال الحيوي مستقبلاً، حيث يوفر المسار فرصة للنوابغ الشباب في الوطن العربي.

وبينت الوكالة، أن مسار المواهب يتيح التعرف أكثر على مجال الفضاء وعلومه وتقنياته، مما يساهم بشكل كبير في صقل مواهبهم وتهيئتهم وتوجيههم للدخول والانخراط في هذا المجال الحيوي وتسليحهم بالتدريب الذي سيسهم في تأهيلهم للعمل في هذا المجال أو استكمال دراساتهم في أحد المجالات المرتبطة به مستقبلاً.

التدريب التخصصي

يسعى برنامج نوابغ الفضاء العرب إلى احتضان أبرز المواهب والعقول العلمية العربية لمساعدتهم على ترجمة شغفهم بعلوم الفضاء وتطوير أفكارهم الخلاقة من خلال توفير التدريب التخصصي المناسب، وتأهيلهم للحصول على فرص مهنية في المستقبل والمساهمة في تعزيز ورفد قطاع الصناعات الفضائية في الوطن العربي، من خلال الاستثمار الأمثل في الكوادر العربية الشابة، كما يشكل خطوة نحو خلق مجتمع علمي عربي في مجال علوم الفضاء.