«دبي للتميز الحكومي» يناقش تعزيز الرشاقة المؤسسية

دبي (وام)

نظّم برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، محاضرة دولية عن بُعد بعنوان «دور التميز في تعزيز الرشاقة المؤسسية»، استضاف خلالها متحدثين دوليين ومسؤولين عن برامج دولية للتميز، وهم روبيرت فانجمير مدير برنامج بالدريج للأداء المتميز بالولايات المتحدة الأميركية، ورافي فرناندو مدير برنامج أستراليا للتميز، والدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، بحضور أكثر من 900 مشارك من حكومة دبي ودولة الإمارات، وكذلك من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، وعدد من الدول الأوروبية.

قال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي: «تعكس شراكة برنامج دبي للتميز الحكومي مع هذه البرامج الدولية للتميز، المكانة المرموقة التي يحظى بها البرنامج على الصعيد العالمي، كجهة للمقارنة المرجعية بين البرامج العالمية المماثلة للتميز الحكومي، ويشكل ذلك دليلاً على ريادة البرنامج ودوره كمركز عالمي للمعرفة والابتكار في العمل الحكومي».

وقدم الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أثناء المحاضرة، نبذة عن منظومة التميز الحكومي بدبي وأهدافها وأركانها الرئيسية، ودور البرنامج في إحداث تغيير جذري في الأداء، والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي.

النموذج الأميركي

قدم روبرت فانجمير شرحاً عن معايير تعزيز الرشاقة المؤسسية في النموذج الأميركي لتميز الأداء (نموذج بالدريج)، واستعرض عدداً من أفضل الممارسات في هذا المجال، من واقع تجربة الشركات والمؤسسات الأميركية المشاركة في الجائزة.