7 خطوات لتسجيل عقد الإيجار «إلكترونياً» بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وفرت بلدية مدينة أبوظبي خدمة تسجيل العقود الإيجارية الجديدة وإغلاقها، والتحقق من بيانات عقد الإيجار، عن طريق البوابة الإلكترونية لحكومة أبوظبي، أو عبر التطبيق الذكي «سمارت هاب».

وأوضحت البلدية خطوات الحصول على خدمة تسجيل عقد إيجار جديد، والتي تتمثل باختيار الوحدة، التحقق من معرفة العقار، إضافة المستأجر، إدخال بيانات عقد الإيجار، إرفاق الاستمارة، إرسال الطلب ودفع الرسوم.

ويوفر الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق «سمارت هاب» خدمة إغلاق عقد الإيجار في حالة العلاقات الإيجارية المنتهية، والتي تتمثل في اختيار عقد الإيجار وفقاً لرقم العقد، إرفاق استمارة طلب الخدمة الموقعة من طرفي العلاقة الإيجارية وإرسال الطلب.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة التي تساهم في الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وتمكن التحول الرقمي للإمارة، من خلال التعاون والوصول السريع للخدمات والمعلومات.

وضمن خدماتها الرقمية الجديدة، أفادت البلدية أنها وفرت إمكانية تقديم طلب الحصول على شهادة إشغال للمرافق العامة والمباني والفلل في الإمارة عبر الموقع الإلكتروني ومنصاتها الذكية، مبينة أن صلاحيتها تمتد إلى 5 سنوات لكل مبنى من تاريخ الصدور.

وأكدت البلدية إلزامية استصدار شهادة الإشغال من البلديات المعنية في الإمارة، وتشمل أنواع المباني كافة، بما فيها المشاريع التطويرية والمرافق العامة، والمباني التجارية والصناعية والفلل التجارية والسكنية.

ويشمل نطاق أعمال شهادة الإشغال المظهر العام للمبنى والهيكل الإنشائي، الإنارة وتوصيلات الكهرباء، تمديدات المياه، الصرف الصحي، التهوية، أعمال التبريد والتكييف، سلامة الأسوار والأسطح والشرفات والدرج، توفير وسائل حماية الأطفال من السقوط من النوافذ والشرفات.

توعية 180 ألف عامل

قالت بلدية مدينة أبوظبي، بمناسبة اختتام حظر العمل وقت الظهيرة، والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15سبتمبر 2020، إنها نظمت عدداً من ورش العمل والجولات التفتيشية للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منها، شهدت زيارة 201 موقع إنشائي، وتوعية 180 ألف عامل.

وأشارت البلدية، إلى أنها عملت على توعية المقاولين والاستشاريين العاملين في قطاع البناء والإنشاء عبر مختلف القنوات، سواء عن طريق عقد ورش عن بُعد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الزيارات التفتيشيـة للمواقع الإنشائيـة وعقد ورش فيها. وأفادت بلدية مدينة أبوظبي، أنها عقدت 18 ورشة توعوية عن بُعد وفي مواقع البناء والإنشاء، حضرها 560 شخصاً من المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى توعية 180.000 عامل في المواقع الإنشائيــة بخصوص السلامة في الحر، كما تم تفتيش 201 موقع إنشائي للتأكد من تطبيق قانون حظر العمل في فترة الظهيرة، حفاظاً على سلامة العاملين في هذه القطاعات.

كما تم توزيع 1500 منشور توعوي .