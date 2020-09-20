بلدية الظفرة تكمل المرحلة الأولى من «حصر أصول البنية التحتية»

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

انتهت بلدية منطقة الظفرة من استكمال المرحلة الأولى لمشروع حصر معلومات أصول البنية التحتية في مختلف مدن منطقة الظفرة وذلك باستخدام احدث تقنيات تكنولوجيا «المسح الليداري» والتي تقوم بالتقاط صور بانورامية باستخدام ماسحات الليزر الضوئية لرصد وتحليل بيانات أساس الطريق ومعالجتها بصورة آلية من خلال برمجيات ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي.

وتستكمل بلدية منطقة الظفرة مشروع حصر الأصول بكافة مدن المنطقة لضمان استدامتها والإشراف الفعال عليها لمساعدتها على إدارتها وتشغيلها حيث يتم متابعة وتأهيل وصيانة الأصول بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

ويتضمن «المسح الليداري» استخدام تقنية الليدر في تحديث خرائط الأساس من خلال التقاط بيانات الليدر والصور اللحظية أثناء مرور النظام بالمناطق المراد تحديثها، من خلال إرسال إشارات ثلاثية الأبعاد بمعدل مليون إشارة بالثانية الواحدة موزعة بانتظام على حقل بزاوية 360 درجة، وبعد ذلك يتم العمل على معالجة البيانات وتحسين دقتها على أن يتم رسم وتحديد البيانات المطلوبة لتحديث خريطة الأساس من خلال استخدام البرامج والوسائل المكملة بالنظام.

ويعمـل النظام على تطوير وتحديـث الخرائط والبيانات المكانية، وتقديم خدمات متميزة لكافة إدارات قطاع تخطيط المدن والمساحة والبنية التحتية بالبلدية، من خلال تقديم خدمات مساحية متميزة، وإجراء أعمال المساحة، وضمان جودة الخرائط والبيانات المكانية وفق المعايير والمواصفات المعتمدة والتي سـتتم بعد نقل المعرفة المتعلقة بالنظام واستخداماته المتعددة لموظفي القطاع.

ويسهم «المسح الليداري» في تقليل الجهد والوقت وعدد العاملين وكلفة أعمال تحديث خرائط الأساس بخرائط حديثة تواكب الطفرة العمرانية، كما يوفر بيانات خرائطية دقيقة تساعد على اتخاذ القرار المناسب وبالسرعة المناسبة، ويساعد في التحديث المستمر وتحسين البيانات المكانية.

ويتميز النظام بتعدد استخداماته، حيث يعمل على مسح كامل للطرق والجسور والأنفاق الأرضية، وحصر جميع أصول البنية التحتية مثل أكتاف الطريق ومصابيح الإضاءة وغيرها من أجزاء الطريق، وإنتاج نموذج الأرض الرقمي عالي الدقة ويغطي كافة الاستخدامات، ويظهر في حالة مسح الطرق الحفر والتضاريس الطبيعية مثل الكثبان الرملية والجبال.