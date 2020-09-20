«مجلس الخالدية» يتكفل بصيانة مساكن الأسر المتعففة

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس ضاحية الخالدية في إمارة الشارقة عن مبادرة تعد الأولى على مستوى المجالس وهي صيانة عدد من مساكن الأسر المتعففة في الضاحية من خلال قيام رعاة من أهالي الضاحية ورجال أعمال بتحمل نفقات تلك الصيانة وذلك بإشراف فني وتعاون مع دائرة الإسكان بحكومة الشارقة.

وفي هذا الإطار زار وفد من المجلس الخالدية برئاسة خلفان سعيد المري وعدد من الأعضاء دائرة الإسكان لبحث أوجه تنفيذ المبادرة وذلك مع الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة والمسؤولين فيها.

ورحب الدكتور الطنيجي بوفد مجلس ضاحية الخالدية وأشاد بأدوارهم وحرصهم على تعزيز التعاون للعمل على خدمة أهالي الضاحية مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنشاء مجالس الضواحي لتكون همزة الوصل والحلقة الهامة في توطيد العلاقات بين الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية والمواطنين.

بدوره أعرب خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية عن شكره لرئيس دائرة الإسكان على الاستقبال والحرص اللافت لتكامل الجهود بهدف العمل على خدمة الوطن والارتقاء بمختلف الخدمات مشيراً إلى أن مجلس الخالدية يسعى إلى أن يواصل دوره في تلمس مختلف المتطلبات والخدمات التي يحتاجها أهالي الضاحية.