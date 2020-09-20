273 ألف تخطيط حوادث لـ«ساعد» العام الـماضي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت «ساعد للأنظمة المرورية» أن عدد حالات تخطيط الحوادث التي أنجزتها لعام 2019 وصل إلى 273 ألفاً و583 بلاغاً، وكانت نسبة البلاغات التي تمت الاستجابة لها خلال 15 دقيقة 95%، وبلغ عدد الحوادث المخططة 259 ألفاً و368 حادثاً مخططاً، وكانت نسبة الحوادث التي تم تخطيطها خلال 15 دقيقة 97%.

وأشارت إلى أنها قامت بتطوير منصة «مركبتي» الذكية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعتبر منظومة إلكترونية متكاملة ومترابطة، تعنى بتسهيل تنفيذ جميع المعاملات المرتبطة بدورة حياة المركبة من بداية تسجيل المركبة إلى مرحلة إلغاء المركبة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة وموقع مركبتي مليونين و321 ألفاً و134 معاملة، حيث بلغ عدد مستخدمي البوابة من الأفراد 146 ألفاً و867 فرداً، بينما بلغ عدد مستخدمي البوابة من الشركات 72 ألفاً و413 شركة.

وأكدت مريم الزعابي، مدير الاستراتيجية في «ساعد للأنظمة المرورية»، لـ «الاتحاد»، أن رؤية واستراتيجية شركة ساعد تتمحور حول تعزيز مكانتها الريادية في تقديم خدمات وحلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، من خلال تبني أفضل الحلول ونماذج العمل باستخدام أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتماشياً مع أجندة الإمارات 2021 والتوجهات الحكومية، تم تطوير الخطة الاستراتيجية للشركة بناء على أفضل الممارسات والنماذج العالمية التي تحقق لها المرونة والاستباقية في جميع أعمالها وخدماتها، وتحافظ على استمرارية أعمالها وميزتها التنافسية.

ولفتت إلى أنه، وحرصاً منها للمساهمة في تحقيق أجندة الإمارات، ودعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الطموحة، ركزت استراتيجية ساعد على محاور أساسية، تتضمن التركيز على تطوير القيمة المضافة للخدمات، والتركيز على المتعاملين من خلال الحرص على تحليل احتياجاتهم واستشراف المستقبل في أنماط وتطلعات المتعاملين المستقبلية، وتعزيز وتطوير قدراتها للتحول الرقمي في أعمالها وخدماتها، وتحديث خريطة الطريق المستقبلية للشركة، واستخدام أفضل التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعاملات الرقمية «بلوك شين» وإنترنت الأشياء وغيرها، وتعزيز الرشاقة المؤسسية.

وأوضحت الزعابي، أن أعداد الزيارات وتقارير التفتيش بلغت 10 آلاف و99 زيارة وتفتيشاً. وبلغ مجموع عمليات البحث للمركبات خلال العام الماضي 7 ملايين و442 ألفاً و305 عبر المواقف الذكية، وبلغ عدد المرافقات المرورية للشاحنات الثقيلة ألفاً و407 مرافقات مرورية للشاحنات.

وأعلنت أن عدد المعاملات المنجزة خلال العام الماضي، عبر خدمة تقييم 74 ألفاً و855 معاملة، بينما كانت وصلت نسبة المعاملات المنجزة خلال يوم عمل 92%، وكانت نسبة المعاملات المنجزة عبر خدمة توجيه 230 ألفاً و280 معاملة، وبلغ عدد المبادرات والأنشطة المجتمعية المنفذة للعام الماضي 33 مبادرة، وكان عدد الفعاليات حول الدولة التي نفذتها ساعد 50 فعالية.