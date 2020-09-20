إطلاق الدورة الثانية لجائزة البحث العلمي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة إطلاق الدورة الثانية لجائزة البحث العلمي التي تهدف إلى دعم روح التنافس وترسيخ ثقافة البحث العلمي بين المتخصصين على مستوى الدولة والوطن العربي.

شهد إطلاق الجائزة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمقدم عبدالله الحيايي مدير إدارة كلية الضباط، والأستاذ الدكتور عماد ربيع عميد الكلية، وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية وضباط الأكاديمية وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن إطلاق الجائزة يهدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب على البحث العلمي، وإثراء المكتبة الأمنية بالأبحاث والدراسات الأمنية المتميزة.

وأشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة جاءت بناء على توجيهات مجلس الأكاديمية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأضاف اللواء الشامسي أن الجائزة تنسجم مع أهداف وزارة الداخلية ومئوية الإمارات 2071، كما أنها تتبنى مخرجات الأبحاث والدراسات المشاركة والتوصيات الخاصة بها، والتي تدعم العمل الشرطي والأمني وتعود عليه بنتائج إيجابية.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني، إنه تم تحديد ثلاثة مجالات للجائزة في دورتها الثانية، ويتناول المجال الأول التحديات الأمنية (الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية في العمل الأمني، الأمن السيبراني)، أما المجال الثاني فيتناول الإدارة الشرطية (المعلومات الأمنية واتخاذ القرار، القيادة الرشيدة) في حين يتطرق المجال الثالث إلى استراتيجيات العمل الأمني (الإدارة الاستراتيجية، جودة الحياة، الجودة والتميز).