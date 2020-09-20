وفاة 3 أشخاص بحادث تصادم في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

توفي 3 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين على شارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين، فجر أمس، نتيجة تهور المتسبب في الحادث، وقيادته عكس السير بسرعة عالية. وأفاد العقيد سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بأن الحادث أسفر عن وفاة سائق السيارة الأولى المتسبب بالحادث وهو رجل في العقد الخامس من العمر يحمل جنسية جزر القمر، ووفاة سائق المركبة الثانية ومرافقه، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الواحدة والنصف، يفيد بوقوع حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد بين مخرجي 113 و116، وعلى الفور تم انتقال دوريات الشرطة والإسعاف الوطني وإدارة الدفاع المدني لمكان الحادث وتم نقل المتوفين الثلاثة للمستشفى.

وأوضح العقيد أن سبب الحادث يرجع إلى أن سائق السيارة الأولى كان يقود سيارته بسرعة عالية وتهور على الطريق السريع وبعكس اتجاه الشارع، واصطدم مع مركبة تقل شخصين قادمة من إمارة دبي بالاتجاه إلى رأس الخيمة.

وناشد قائدي المركبات إلى ضرورة التقيد بالسرعات القانونية.