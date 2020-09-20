ضبط سائق قاد بسرعة 200 كلم/‏س في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ألقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة، القبض على قائد مركبة بتهمة القيادة بطيش وتهور بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقود مركبته بسرعة عالية تصل إلى 200 كم/‏ الساعة، على أحد الطرق الخارجية بمدينة خورفكان، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتمكن رجال الشرطة بعد التحقق من مقطع الفيديو، والبحث والتحري، من تحديد المركبة وضبط سائقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، محذرة من ارتكاب مثل هذه التصرفات الطائشة، التي تشكل تهديداً لسلامة مستخدمي الطريق.