فحص 205 آلاف مركبة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بمركز خدمات المرور والترخيص، حملة توعوية بعنوان «اشتراطات سلامة المركبات»، بهدف تعزيز السلامة المرورية لقائدي المركبات، من خلال تطبيق الاشتراطات اللازمة لتسجيل المركبات وتجديدها، لضمان صلاحيتها للسير على الطرقات.

وقال المقدم محمد المحرزي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إن إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها خلال الفترة منذ الأول من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي، قد بلغ 205 آلاف و610 مركبات، حيث تشكل المركبات الخفيفة العدد الأكبر من إجمالي المركبات التي تم فحصها، بواقع 181 ألفاً و610 مركبات، أما الثقيلة فقد بلغ عددها 24 ألف مركبة. وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بالاشتراطات الأساسية اللازمة لتسجيل المركبة وتجديدها، وفقاً للمعايير والمقاييس الواجب توافرها لضمان صلاحيتها.