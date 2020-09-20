«ثقافة التميز» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس العلماء في شرطة دبي، ورشة عمل عن بُعد بعنوان: «بناء ثقافة التميز في الخدمات»، بهدف تزويد موظفي شرطة دبي بالأدوات اللازمة لبناء مؤسسة تتمحور حول إسعاد العملاء، باستخدام أحدث استراتيجيات خدمة العملاء، وبناء ثقافة التميز في الخدمة والحفاظ عليها، استناداً للمكانة العالمية التي تحظى بها دبي، كأحد المدن الأكثر أماناً في العالم. وقال الرائد الدكتور راشد الغافري، رئيس مجلس العلماء في شرطة دبي: إننا في المجلس نرتقي بركيزة أساسية من الكادر البشري، وهم العلماء، ليتسلحوا بالعلم، ويتمتعوا بمخرجات عالية للاستثمار في النمو والتطور، ومن هنا نتطلع إلى توسعة إطار المعرفة من خلال النقاشات والورش الدائمة. وأضاف يسعى المجلس بشكل دائم إلى عقد ورش العمل والدورات الهادفة إلى تسليط الضوء على أهم التجارب والممارسات في أنظمة العمل، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، حيث تم تصميم الورشة بشكل خاص ودقيق.

واستعرض الدكتور جوروج رومان، عضو مجلس العلماء في شرطة دبي أهمية تعزيز الوعي في هذا المجال، ووجود أساس قوي لثقافة التميز في الخدمات، وكيفية عرض القيمة ونشرها للعملاء.