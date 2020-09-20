شرطة رأس الخيمة تُسعد «المتعاملين»

رأس الخيمة (الاتحاد)

اطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة على مبنى إسعاد المتعاملين والعاملين الجديد الشامل الذي يتم وضع اللمسات النهائية عليه تمهيداً لافتتاحه مطلع الشهر المقبل، وسيمثل المبنى قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تقليل زمن رحلة المتعاملين، وتوحيد خدمات القيادة العامة من خلال نافذة واحدة تقدم لكافة المعنيين وشرائح وفئات المجتمع.

وذكر النعيمي أن مبنى الخدمات الجديد الواقع سيضم موظفين من مختلف إدارات القيادة لاستقبال وإنجاز معاملات الجمهور تحت سقف واحد.