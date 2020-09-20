اعتماد الإجراءات الاحترازية لاستئناف أنشطة "اكسبو الشارقة"

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة حزمة من الإجراءات الاحترازية لاستئناف أنشطة اكسبو الشارقة المتمثلة في استقبال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الحكومية المختلفة وفق الاجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها إمارة الشارقة لضمان حماية الافراد من فيروس كورونا (كوفيد -19).

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي نظمها الفريق إلى مركز إكسبو الشارقة للاطلاع على جاهزيته لاستقبال الفعاليات بعد إجراء تعقيم للمركز بشكل كامل من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفق أعلى المعايير إلى جانب عمليات التعقيم الاسبوعي لمختلف مرافق المركز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار قرارات إمارة الشارقة المتعلقة باستئناف العودة التدريجية لأنشطة المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إمارة الشارقة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُطبقة حالياً في المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء الشارقة.

وتضمنت الإجراءات الوقائية التي اعتمدها فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث توفير أجهزة تعقيم اليدين عند المداخل والمخارج وخفض السعة الاستيعابية في القاعات لتجنب الازدحام وتنظيم حركة الزوار مع إلزامية لبس الكمامات عند دخول المركز وتركيب كاميرات حرارية ووضع اللافتات والملصقات الإرشادية والوقائية إلى جانب التعاون مع الجهات الأمنية لضمان عدم حدوث أي شكل من الأشكال الازدحام عند المداخل والمخارج، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة الجمهور.

واطلع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة على كافة الاستعدادات والاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مركز إكسبو الشارقة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد سواء الاتحادية أو المحلية.