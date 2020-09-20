عيادة الهلال الأحمر الإماراتي الطبية المتنقلة تواصل خدماتها المجانية في حضرموت

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم الرعاية الطبية لسكان مختلف مناطق محافظة حضرموت على مدار الأسبوع حتى نهاية العام الحالي.

ونفذ الفريق الطبي عدداً من النزولات الميدانية بمناطق نائية لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية، حيث شهدت العيادة بمنطقتي ظلومة وغيظة البيهش بمديرية بروم ميفع، إقبالاً كبيراً من أهالي المنطقة للاستفادة من الخدمات المقدمة وقد بلغ عدد المستفيدين 175 حالة مرضية، كما تمت معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة وإعطاء العلاجات اللازمة، فضلاً عن تقديم النصائح والإرشادات الصحية عن طريق توزيع البروشورات التثقيفية.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ هذا المشروع الإنساني بمناطقهم.