رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الحاكم العام لاتحاد سانت كيتس ونيفيس باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون، الحاكم العام لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي تيموثي هاري، رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس.