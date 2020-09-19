«دبي للمرأة» يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

دبي (وام)‏

بحث مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة المبادرات التي أطلقتها المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الفترة الماضية إضافة إلى المشاريع التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من العام الحالي والتي تترجم رؤية وأهداف المؤسسة المنبثقة عن خطة دبي 2021 والرؤى الاستشرافية للدولة التي تؤكد على الدور الرئيسي للمرأة في مختلف مسارات التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الثالث للمجلس لعام 2020 برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت المري الدور الهام للمؤسسة كداعم أساسي لملف المرأة محليا ودوليا في إطار التزام وتبني دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تولي الاهتمام بالمرأة وتمكينها أهمية قصوى.. لافتة إلى الأهداف الرئيسية التي تتبناها المؤسسة ضمن استراتيجية عملها وفي مقدمتها زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعزيز تميزها وريادتها في كافة المجالات ودعم تواجدها عالمياً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج عمل وموضوعات الجلسات النقاشية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة «حوارات دبي الافتراضية للمرأة» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية ترجمة لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.. ببذل كافة الجهود لدعم المرأة والارتقاء بقدراتها وحرص سموها على تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

واستعرض الاجتماع المؤشرات الأولية لاستبيان «تجربة العمل عن بعد خلال أزمة كوفيد -19» الذي أطلقته المؤسسة إلكترونياً لاستطلاع رأي موظفات القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي للتعرف على تحديات ومردود هذه التجربة.

الإرشاد المهني

كما اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على الاستعدادات الجارية لبدء أنشطة «برنامج الإرشاد المهني» خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي والمخصص لرائدات الأعمال والموظفات المبتدئات بهدف صقل المهارات المهنية والذاتية والقيادية للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.

واطلع أيضا على خطة عمل النادي خلال الفترة المقبلة والتي تشمل الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، يوم 23 سبتمبر الحالي ضمن احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة تعزيزا لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي وفعاليات اليوم الوطني الإماراتي الـ49 في الثاني من ديسمبر القادم.