سالم بن عبدالرحمن: «حصنتك» يحافظ على الأرواح والممتلكات

الشارقة (وام)

أكد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أهمية مشروع «حصنتك» في تعزيز كفاءة نظم أمن وسلامة المباني، والارتقاء بجودة الخدمات لضمان الاستجابة الآنية والسريعة لجميع إنذارات الحرائق، وفق أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الاستشعار، بما ينعكس على توفير أعلى معايير الأمان لأفراد المجتمع، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك، خلال استقباله وفد وزارة الداخلية برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والوفد المرافق له بنادي ضباط شرطة الشارقة لبحث آلية عمل نظام «حصنتك»، وتطبيقه على المنشآت والمباني السكنية في إمارة الشارقة.

حضر اللقاء كل من الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وناقش اللقاء، أهداف مشروع «حصنتك»، الذي يرمي إلى توفير أقصى درجات السلامة للمجتمع والوقاية من حوادث الحريق، من خلال تقليل أعداد الإصابات والوفيات، وخفض زمن الاستجابة ومراقبة جميع أنظمة السلامة على مدار الساعة، وزيادة نسبة الشعور بالأمان، إلى جانب ارتفاع التنافسية الإيجارية للمباني.

وأوضح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، أن مشروع «حصنتك» صمم لدعم الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة، توافقاً مع رؤية دولة الإمارات 2021 لتكون واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم.