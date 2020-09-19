«إسلامية دبي» تستقبل «الاستشارات الأسرية»

دبي (وام)‏

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي استقبال طلبات الاستشارات الأسرية من خلال مركز الاتصال 800600 لتقديم أفضل الخدمات والاستشارات البناءة لجمهور المتعاملين.

وأكدت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، أن الدائرة وضعت بعين الاعتبار الحلول والأساليب المبتكرة للوصول إلى جميع فئات المجتمع من خلال الحرص على اتباع التعليمات من الجهات المختصة، واستخدام مخرجات آمنة وإيجابية بما يعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات الحياتية اليومية على أيدي كوادر مؤهلة وذوي خبرة في حل المشكلات المجتمعية.