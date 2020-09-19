تخريج 75 طالباً من «استعداد»

العين (وام)‏

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حفلاً افتراضياً خاصاً عبر الإنترنت لتخريج طلبة برنامج «استعداد»، بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من القيادات والباحثين والطلبة.

وخلال شهر من التدريب المكثف، طور 75 طالباً في المرحلة الثانوية 10 مشاريع، ضمن برنامج «استعداد» في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي صممته الجامعة لبرنامج سفراؤنا الوطني «استعداد»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم.

وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي: «نحن اليوم نحتفي بطلبتنا المنتسبين إلى برنامج استعداد الذي تبنته جامعة الإمارات العربية المتحدة، فإننا، نثمن دور الجامعة برئاستها، وإدارييها، وكوادرها التدريسية المميزة، لاحتضانهم أبنائنا الطلبة، وتسخير إمكاناتها في تقديم برامج تدريبية ومعرفية، انبرت وتطوعت، لتقديمها خبرات وكفاءات تدريسية، نفخر بها على مستوى الوطن».

ومن جهته، أكد معالي سعيد أحمد غباش، أهمية هذه البرامج للطلبة الشباب والاستعداد لريادة المستقبل، مضيفاً أن «مساهمة وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج «استعداد»، هو أمر أساسي لمنح الطلبة الإماراتيين، فرص التعليم المتساوية لتحقيق التنمية الوطنية، وإن جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم أي برنامج، يهدف إلى تعزيز المعرفة والإبداع، متطلعاً إلى أن يرى تلك الأفكار المبدعة متجسدة في حياتنا الواقعية.

وقالت البروفيسورة نيهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، جامعة الإمارات واحدة من 19 جامعة ومؤسسة وشريكاً لوزارة التربية والتعليم الذين شاركوا في تصميم برامج متعددة لمبادرة «استعداد» ضمن برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» التابع للوزارة، الذي شمل تدريب ما يقارب 680 طالباً وطالبة و25 معلماً.

وركز البرنامج المتكامل الذي صممه منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار على ثلاثة مسارات تعليمية: البحث والإثراء وريادة الأعمال، وتعرف الطلاب في بداية البرنامج على مبادئ التفكير التصميمي، وأُسس البحث وكيفية تطوير النماذج الأولية والتخطيط للمشاريع، من خلال جلسات استمرت لمدة أسبوعين، ثم تم تقسيم الطلبة إلى 10 فرق مكونة من سبعة إلى ثمانية طلاب، حيث تخصص عدد من الطلبة في كل فريق في إحدى المسارات الثلاثة للبرامج.

خلال البرنامج، قام كل فريقين بالعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات في أحد خمسة مجالات، وهي: الرعاية الصحية، البيئة، الأمن الغذائي، التخفيف من حدة الفقر والفضاء.

الأفكار العشر

الأفكار العشر التي توصل إليها الطلاب، هي: أحذية ذكية للحد من السمنة عند الأطفال، وساعة ذكية للأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة تتيح لهم التواصل بشكل أفضل مع اختصاصي التغذية الخاص بهم، وموقع يروج للأزياء المستدامة، وحل لتحسين إنتاجية الأرض، وترشيد استخدام المياه، وحل لتعزيز الوصول إلى الطعام في المجتمعات المعزولة، وتطبيق للحد من هدر الطعام في الفنادق، وتطبيق يساعد على وضع خرائط توضح الأماكن الفقيرة لتحديد الأماكن لتحديد أولوية الاستجابة، واستخدام التكنولوجيا للتخفيف من حدة الفقر، واستخدام تكنولوجيا الفضاء لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، وأخيراً، استخدام تكنولوجيا الفضاء لإنشاء نظام فعال لرصد الكوارث وإدارتها في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

بالإضافة إلى جلسات البرنامج التفاعلية، أتاح البرنامج للطلاب فرصة التفاعل مع متحدثين ضيوف مميزين خلال محادثات «ساعة إلهام»، والتي تعقد أيضاً عبر الإنترنت، ساعة إلهام هي جلسات نقاشية صممت خصيصاً لبرنامج استعداد، وتندرج تحت جلسات»Talks SIP»، التي ينظمها منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار بانتظام.