طقس صحو بوجه عـام

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وجنوبية شرقية - شمالية غربية /‏ 18 - 28 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً، والخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 المد الثاني عند 03:24 والجزر الأول عند الساعة 08:43 الجزر الثاني عند الساعة 21:11.

بحر عُمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 11:22 الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 17:46 الجزر الثاني عند الساعة 06:07.