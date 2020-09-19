«نيابة الطوارئ والأزمات» تأمر بحبس 8 أشخاص نظموا حفلات زفاف

أبوظبي ( وام )

أمرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة للدولة، بحبس 8 أشخاص نظموا حفلات زفاف في أمكان مختلفة في الدولة، بحضور عدد كبير من الأشخاص من غير أقارب الدرجة الأولى، ودون مراعاة لمسافات التباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات، مخالفين بذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض «كوفيدـ 19».

وأشارت النيابة، إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة جائحة «كورونا» والحد من انتشار المرض، ومتابعة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، فقد أحالت كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي واقعتين والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة واقعة واحدة، بمجموع ثمانية أشخاص إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لقيامهم بتنظيم حفلات زفاف، دون أي تقيد بمعايير الوقاية والإجراءات المعتمدة، ولامتناعهم عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وأوضحت النيابة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بحبسهم على ذمة التحقيق، وأهابت بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، وأكدت أن الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة جريمة طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 وتعديلاته في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس الذي لا يزيد على 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت النيابة العامة، على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والتعليمات المتعلقة بالحد من انتشار مرض«كوفيدـ 19».

ضبط مصاب خالف العزل الصحي

ضبطت شرطة الشارقة شخصاً خالف قرار العزل الصحي رغم معرفته المسبقة بإصابته بفيروس كورونا المستجد وتمت إعادته للعزل مرة أخرى وتشديد الرقابة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار الفيروس وضمان أمن وسلامة أفراد المجتمع. وقال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة إنه تم ضبط أحد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيدـ 19، بعد مخالفته للوائح والقوانين التي تلزم المصاب بهذا الفيروس بالبقاء في معزل عن أسرته والمجتمع وعدم مخالطتهم حتى لا يتسبب في تعريض حياتهم للخطر.