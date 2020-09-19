«خدمات رأس الخيمة»: سلامة المتعاملين مسؤوليتنا

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشف المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، عن أن الدائرة تقيدت بالإجراءات الاحترازية والوقائية ذات العلاقة بجائحة «كورونا» التي حددتها لضمان توفير السلامة الصحية للمراجعين، وفق مجموعة من الضوابط للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

وأوضح المهندس الحمادي أن الاشتراطات تشمل المحافظة على التباعد الجسدي بترك مسافة مترين عن الآخرين، والالتزام بالملصقات الإرشادية للمتعاملين، وارتداء الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، منوهاً بأن الدائرة تقوم بتقديم 12 من الخدمات الذكية التي يتم تقديمها عبر التطبيق الذكي والتي لا يستوجب بها دفع رسوم نقدية، باستثناء تقديم 34 خدمة والتي يتم فيها دفع الرسوم يتم تقديم الطلب عليها عبر الكاونتر في مراكز سعادة المتعاملين، منوهاً بأن الدائرة نفذت 8761 معاملة عن بُعد خلال النصف الأول لعام 2020.

وأوضح الحمادي أن خدمات الدائرة لم تنقطع خلال الفترة الماضية، حيث سجلت دوريات راقب خلال شهر يناير إلى شهر أغسطس الماضي (3193) مخالفة، وكانت أبرزها المخالفات التي تقع تحت البند رقم (1) وهو إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات والفضلات في الميادين العامة، وبند رقم (8) وهو إلقاء الأوراق والمهملات وأعقاب السجائر في الطرق والميادين من السيارة، وبند رقم (10) وهو ترك المواشي والحيوانات السائبة في الأماكن العامة، وبند رقم (17) وهو هروب الشاحنات من دفع رسوم الطريق، منوهاً بأن أكثر المخالفات المسجلة تركزت في منطقة جبل جيس، تليها منطقة المعمورة والمعيريض والنخيل، وأخيراً منطقة رأس الخيمة. وأشار المهندس أحمد الحمادي إلى أن الدائرة قامت بتوزيع دوريات راقب حسب تقسيم جغرافي للإمارة على سبع مناطق، والتي شملت كافة مناطق رأس الخيمة، موضحاً أن الأشهر الماضية شهدت تشديد الإجراءات المتعلقة بالرقابة على المناطق الطبيعية والشواطئ وجبل جيس لكونها الأكثر إقبالاً من قبل الجمهور.

وأضاف أن الدائرة تحرص دائماً ممثلة في دوريات «راقب» على رصد المخالفين للتعليمات، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعة التي تشكل واحدة من مميزات رأس الخيمة، وتقوم «راقب» في ذات الوقت برفع الوعي لدى سكان الإمارة وزوارها بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك عبر تنظيم الحملات التوعوية.