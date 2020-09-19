«تآلف عن بُعد» للتقارب بين الزوجين

دبي (الاتحاد)

تواصل وزارة تنمية المجتمع تقديم خدمة «تآلف» للاستشارات الأسرية المجانية «عن بُعد»، عبر الاتصال الهاتفي، ومن خلال البريد الإلكتروني، إضافة إلى حلقات «تآلف لايف»، التي يجري بثها أسبوعياً عبر انستغرام الوزارة، لتقديم الإرشاد الأسري والخدمات الاستشارية المجانية «عن بُعد»، لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، التي تعزز استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع.

وقدمت الوزارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يزيد على 282 استشارة أسرية أكثر من 84% عن بُعد .

وأكدت علياء الجوكر، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، أن نصيب المواطنين من الاستشارات الأسرية خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري، 75% مقابل 25% استشارات مجانية تم تقديمها للمقيمين من مختلف الجنسيات باللغتين العربية والإنجليزية.