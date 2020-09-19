تكاليف الخدمات في «قضاء أبوظبي»

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية «ميزان»، والذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية لاحتساب التكاليف، من خلال توفير أحدث وسائل تحليل البيانات والتقارير والإحصائيات والمقارنات على جميع المستويات والأبعاد المالية، بما يقدم منظوراً شاملاً للتكلفة الفعلية للخدمة المقدمة والرسوم الواجب تحصيلها، ما يسهم في إمكانية خفض رسوم الخدمات.

وأكد أن إطلاق هذا المشروع الرائد يدعم الخطط الاستراتيجية للدائرة وجهودها المتواصلة لتقديم خدمات ذات جودة عالمية.