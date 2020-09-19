جسر مشاة مارينا دبي.. «أيقونة معمارية»

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات أمس جسراً للمشاة يعد الأول من نوعه في إمارة دبي له أربعة سلالم تربط الجهات الأربع على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس /‏‏‏‏‏‏JBR/‏‏‏‏‏‏ مدخل منطقة المارينا ويتميز الجسر بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية ويبلغ طول الجسر 75 متراً وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 8000 شخص في الساعة في الاتجاهين.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة كما يأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجعل مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية حيث تتضمن بعض جسور المشاة مواقف ومسارات للدراجات الهوائية.

وأضاف: يتميز جسر المشاة في منطقة المارينا بتصميمه المميز كأيقونة معمارية تضاف لجمالية منطقة المارينا التي تعد مقصداً للزوار ومحبي البحر.

وأوضح الطاير أن تنفيذ جسر المشاة في منطقة المارينا جاء لعدة أسباب منها الأعداد الكبيرة للمشاة على التقاطع التي تتجاوز 2300 شخص في ساعات الذروة في حين يصل عدد المركبات التي تستخدم التقاطع إلى قرابة 2000 مركبة في ساعات الذروة ويقدر عدد الأشخاص الذين يعبرون التقاطع نحو منطقة جميرا بيتش رزيدنس عطلة نهاية الأسبوع بنحو 1000 شخص في كل اتجاه. تجدر الإشارة إلى أن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى 129 جسراً إلى نهاية عام 2020 وتعتزم الهيئة تنفيذ 36 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ليرتفع إجمالي جسور المشاة إلى 165 جسراً.