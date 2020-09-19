صيانة طرق في البر الرئيسي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال الصيانة والترميم للطرق الداخلية والأصول ضمن مناطق متفرقة في البر الرئيسي (شمال وجنوب)، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 9.166.402 درهم، والتي هدفت إلى إصلاح الإسفلت المتضرر وحماية الميول لرفع كفاءة الطرق والحفاظ على سلامة مستخدميها، وكذلك تقوية الأساسات والبنية التحتية.

واشتملت الأعمال على صيانة وترميم الطرق الداخلية والأصول في مدينة محمد بن زايد Z30 (البر الرئيسي- جنوب)، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 4.131.997 درهماً.

وتضمنت الأعمال كذلك حماية ميول الطريق في منطقة النهضة (البر الرئيسي- جنوب)، بتكلفة مالية قدرها 1.234.405 دراهم، حيث تم إصلاح الانهيارات عند مصبات مصارف مياه الأمطار، وحماية ميول الطريق لمساحة كلية في الطرق الداخلية والأصول بلغت 3170 متراً مربعاً

كما أنجزت البلدية في البر الرئيسي- شمال، مشروع إصلاح الإسفلت المتضرر في الحارتين الثانية والثالثة على طريق E11 (طريق الشيخ مكتوم بن راشد) باتجاه الداخل بعد نفق السميح، بتكلفة 3.800.000 درهم. وتضمنت الأعمال صيانة مساحة 55.636 متراً مربعاً.