«السلامة الغذائية» تبدأ تحصيـن 2.2 مليون رأس ماشية

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة التحصين السنوية الثانية عشر 2020-2021 ضد الأمراض، التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض، هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية، واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وتغطي الحملة نحو 2.2 مليون رأس من الماشية، وتستمر حتى نهاية أبريل من العام القادم 2021، وذلك على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى إعطاء الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار، والضأن والماعز ومرض الكفت للماعز، بالإضافة إلى تحصين طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، وبينما تشمل المرحلة الثانية مواصلة للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والكفت، وتحصين طاعون المجترات الصغيرة.

وأكد راشد بالرصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن حملات التحصين المستمرة، تستهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي والحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعزيز مناعة المواشي، مشيراً إلى أن حملات التحصين، تسبق دائماً مواسم ظهور وتفشي الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، بهدف السيطرة عليها، مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية، واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وقال: إن حملات التحصين التي بدأتها الهيئة عام 2009، تقدم أفضل أنواع اللقاحات المعتمدة لتعزيز مناعة المواشي، ودعم المربين والمحافظة على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتنميتها، مشيراً إلى أن الأمراض المستهدفة بالتحصين تهدد الثروة الحيوانية وصناعة الألبان، فمثلاً يعد مرض الحمى القلاعية ينتشر بسرعة بين المواشي، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب، وظهور تقرحات مؤلمة في الفم والضرع والأرجل، مما ينتج عنه انخفاض حاد في إنتاج الألبان، ونفوق صغار الحيوانات، وبالتالي فالوقاية منه تساهم في تفادي هذه الأضرار.