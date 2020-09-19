90 مخالفة وإغلاق 9 مؤسسات في دبي

آمنه الكتبي(دبي)

كشفت بلدية دبي عن 90 مخالفة وإنذار للمؤسسات ذات العلاقة بالصحة البيئية والغذائية، خالفت الإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية، للحد من تفشي وباء «كوفيد-19» المستجد خلال الفترة الماضية.

وقالت البلدية: إنه تم إغلاق 9 مؤسسات مختلفة، كما نفذ مفتشو البلدية 2488 زيارة ميدانية على جميع هذه المؤسسات الغذائية والأسواق التابعة لها، وتقييم مدى التزامها بمعايير السلامة العامة والإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي يبلغ عددها 2596 مؤسسة. وأضافت، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها، تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم ارتداء معدات السلامة الشخصية، كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، وكذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، لافتاً إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها، وتبين التزام 2391 مؤسسة بإجراءات البلدية. وأكدت أن المفتشين قاموا بالزيارات اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، للتأكد من التزامها.