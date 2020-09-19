حددتها «التغير المناخي» : 6 اشتراطات لاستخدام الأسمدة العضوية

سعيد أحمد (أم القيوين)

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 6 اشتراطات يجب أن تتوفر في الأسمدة العضوية قبل استخدامها في الزراعة، وحذرت من 5 أمور تتعلق بالأسمدة غير مرخصة وضارة بالبيئة. وقال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة، أن هناك نقاطاً رئيسية يجب الأخذ بها عند استخدامها، وهي أن تحتوي على بطاقة تعريفية، تبين مكوناتها وطريقة استخدامها ومعدلات الاستخدام وفقاً للمحصول، وأن لا تقل نسبة المادة العضوية فيها عن 50%، وأن تكون الأسمدة مسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأن تكون عديمة الروائح وبذور الأعشاب وأي بقايا نباتية، وأن تكون خالية من أي كتل متحجرة، وتكون في عبوات أو أكياس مغلقة.

وأشار إلى إن الوزارة وضعت تشريعات واشتراطات وإجراءات لضمان أن تكون الأسمدة التي يتم تداولها واستخدامها مطابقة للمواصفات والتشريعات، وبناء عليه يجب عدم شرائها أو استخدامها في حال كانت غير مسجلة لدى الوزارة، وإذا كانت تنبعث منها رائحة أو احتوت على بذور أو أعشاب، وإذا لم تحمل بطاقة تعريفية، وإذا نتج عن استخدامها وفق معدلات الاستخدام الموصي بها زيادة في تملح التربة أو حرق في أجزاء النبات أو تلفها، إذا لم تتحلل في التربة خلال الموسم الزراعي. وأكد الظنحاني، إن أفضل تربة للزراعة في المنازل، التي تحتوي على نسبة جيدة من المادة العضوية ولا تكون ملوحتها مرتفعة، وتحتفظ بمياه الري لمدة أطول وخالية من المسببات المرضية للنبات، مؤكداً إن الوزارة أعدت منظومة متكاملة للإرشاد الزراعي، ويمكن للأفراد الذين يفضلون الزراعة في بيوتهم الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وقال: إن المنظومة عبارة عن نظام إلكتروني باسم «مزرعتي المستدامة» توفر معلومات وبيانات إرشادية حول كافة الجوانب الزراعية من مرحلة إعداد التربة وحتى جني المحصول، بما في ذلك مكافحة الآفات الزراعية واستخدام المبيدات وإجراءات السلامة وتشمل 19 دليلاً إرشادياً متخصصاً.