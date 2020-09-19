شرطة أبوظبي تحذر من «تزويد المركبات»

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر «تزويد المركبات»، بإضافات ينتج عنها تغيير مواصفات المحرك، بغرض زيادة سرعاتها، وتضخيم أصواتها، مما قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المركبة، وتعريض سلامة السائق للخطر، فضلاً عن وقوع المخالف تحت طائلة القانون.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي، يعاقب مرتكب مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة /‏‏‏ شاسي/‏‏‏ من دون ترخيص بقيمة 1000 درهم، و 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، كما نص القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن #حجز_المركبات في إمارة أبوظبي، بأن القيمة المالية لفك حجز المركبة 10.000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وأكدت أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء، وبالتالي لا بد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية، والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، من خلال التزامهم بقانون السير والمرور.

وأوضحت، أن توفير السلامة والأمن المروري ووقاية الشباب من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، تأتي ضمن أولويات استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي للارتقاء بسلوك السائقين الشباب، بتنظيم برامج تهدف إلى فتح قنوات للحوار معهم، بما يسهم في تحقيق سلامة مرورية مستدامة، للمحافظة على حياة الإنسان، الذي يعتبر أهم ثرواتنا وغاية التنمية.