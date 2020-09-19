«الاتحادية العليا»: نقض وإحالة قضية إلى جهة الاختصاص

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف في قضية تأدية مستحقات مع المصروفات، وأمرت بإحالة القضية إلى جهة الاختصاص للنظر فيها. وكانت الطاعنة قد أقامت دعوى على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مستحقاتها مع المصروفات على سند من القول إنها هيئة حكومية أنيط بها توفير الماء والكهرباء بجميع إمارات الدولة.

وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها الولائي، وإحالة القضية إلى محاكم رأس الخيمة لنظرها، واستأنفت الطاعنة الحكم. وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أساس أن موطن المدعى عليه كائن بدائرة محاكم رأس الخيمة، وطعنت الطاعنة على الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وتم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه لما كان ذلك وكانت الطاعنة جهة حكومية اتحادية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999، وكانت محاكم رأس الخيمة جهات قضائية محلية، ومن ثم فإنها لا تختص بنظر الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وينعقد الاختصاص الولائي لنظرها لإحدى محاكم الاتحاد، وفي الدعوى الماثلة يكون الاختصاص لمحكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه والإحالة.