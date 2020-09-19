تحذير من استخدام حيوانات لإثارة رعب الجمهور

أبوظبي ( الاتحاد)

أوضحت النيابة العامة الاتحادية، أن استخدام حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس، يعرض مرتكبها للعقاب بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 700 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس، وذلك وفقاً للمادة 18 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

يشار إلى أن المشرع الإماراتي، أوضح أن المواد من 17 حتى 23 نصت على العقوبات التي حددها القانون الإماراتي، والتي شملت عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، لكل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان، إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، بينما تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، في حال لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة، وفي حال اعتداء حيوان خطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي، مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ.

كما تضمنت العقوبات أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 700 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس.