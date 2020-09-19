«مدني رأس الخيمة» : 42 ألف مستفيد من حملات التوعية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة 66 حملة توعية خلال النصف الأول من العام الجاري2020 ، بلغ عدد الأشخاص المستفيدين منها 42 ألف مستفيد.

وتنوعت تلك الحملات لتشمل كافة الجوانب المعنية بالحفاظ على أرواح أفراد المجتمع والممتلكات والتقليل قدر المستطاع من نشوب الحرائق ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع باشتراطات الأمن والسلامة.

وقال العميد محمد عبدالله الزعابي مدير الدفاع المدني برأس الخيمة لـ «الاتحاد» : إن الإدارة قامت بوضع الخطط المتكاملة لتنفيذ برامج التوعية الشاملة الموجهة إلى كافة شرائح المجتمع على اختلافها مع التركيز على الظواهر الأكثر انتشاراً والتي وجب الحد منها عبر رفع مستوى الوعي لدى الجميع.

وذكر أن الإدارة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من تنفيذ 66 حملة توعية موجهة إلى شرائح المجتمع بعدة لغات، وذلك لكي تصل إلى أكبر شريحة من الأفراد والتي استفاد منها حوالي 42 ألف شخص .

وأشار إلى أنه من ضمن تلك الحملات المنفذة خلال هذه الفترة حملة « رمضان آمن» وحملة «السلامة في المنازل» و حملة « ثقافة التعامل مع الحريق» والتي تم تنفيذها بداية العام عن طريق النزول الميداني والالتقاء مع أفراد المجتمع.