شرطة دبي تعزز وعي 6 آلاف طالب

دبي ( الاتحاد)

تحرص القيادة العامة لشرطة دبي، عبر مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، على رفع مستوى الوعي لدى الطلبة، حول مختلف الظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، ومنها مبادرة «لايف تبس Live Tips»، التي ابتكرها المجلس للتواصل مع الطلبة بطريقة ذكية، خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، وعقد جلسات ومحاضرات عبر خدمة «زووم» للاتصال المرئي.

وأكد المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المُشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، أن مبادرة «لايف تبس Live Tips»، تزامناً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا»، وذلك بهدف تنظيم جلسات ومحاضرات توعية مرئية للطلبة من مختلف الجنسيات، مبيناً أن المبادرة وخلال خمسة أشهر فقط، شارك فيها 6 آلاف طالب في جلساتها المرئية من 61 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة.