افتتاح جسر للمشاة يعد الأول من نوعه في إمارة دبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت جسراً للمشاة يعد الأول من نوعه في إمارة دبي له أربعة سلالم تربط الجهات الأربع على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس JBR مدخل منطقة المارينا ويتميز الجسر بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية ويبلغ طول الجسر 75 متراً وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 8000 شخص في الساعة في الاتجاهين.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة كما تأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجعل مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية حيث تتضمن بعض جسور المشاة مواقف ومسارات للدراجات الهوائية ويأتي تنفيذها أيضاً في إطار استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي بـــ "صفر وفاة" لتكون إمارة دبي الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021.

وأضاف يتميز جسر المشاة في منطقة المارينا بتصميمه المميز كأيقونة معمارية تضاف لجمالية منطقة المارينا التي تعد مقصداً للزوار ومحبي البحر وتوفر تجربة فريدة لساكني وزوار إمارة دبي مشيراً إلى أن تصميم واجهة الجسر مستوحى من الطبيعة العمرانية للمنطقة وينسجم الشكل واللون مع أشكال وألوان المباني المحيطة ويعبر الشكل المنحني للجسر عن طبيعة الموقع الساحلي والانسيابية التي سيحققها من خلال توفير الترابط والتجانس مع المباني المحيطة ويتيح الجسر للمشاة التنقل بين الجوانب المختلفة للتقاطع بحرية تامة دون الحاجة للتوقف عند الإشارات الضوئية.

وأوضح الطاير أن تنفيذ جسر المشاة بهذا الحجم في منطقة المارينا جاء لعدة أسباب منها الأعداد الكبيرة للمشاة على التقاطع التي تتجاوز 2300 شخص في ساعات الذروة في حين يصل عدد المركبات التي تستخدم التقاطع إلى قرابة 2000 مركبة في ساعات الذروة في كل اتجاه ويقدر عدد الأشخاص الذين يعبرون التقاطع نحو منطقة جميرا بيتش رزيدنس في عطلة نهاية الأسبوع بأكثر من 1000 شخص في كل اتجاه ومن الأسباب أيضاً عبور ترام دبي للتقاطع كل ست دقائق ووجود محطتين لترام دبي ومواقف للحافلات وعدم وجود أي معابر للمشاة قريبة من التقاطع.

وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات تولي سلامة المشاة عناية خاصة وحرصت منذ تأسيسها على توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق ووضعت عدة معايير يتم على أساسها اختيار مواقع تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى129 جسراً الى نهاية عام 2020 وتعتزم الهيئة تنفيذ 36 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 165 جسراً وانجزت الهيئة في عامي 2018 و2019 ثلاثة جسور للمشاة في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والخوانيج والمرابع وسيتم في العام الجاري والعام المقبل الانتهاء من تنفيذ تسعة جسور موزعة على عدد من المواقع الحيوية وساهمت جهود الهيئة في تحسين سلامة المشاة، وخفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.6% خلال الفترة من 2007 إلى 2019.