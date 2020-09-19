وزير الصحة ووقاية المجتمع يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19"

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها الإسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول، قام معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وقال معاليه اننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.