عبدالله بلحيف: الأمن الغذائي وسلامته أولوية

دبي (وام)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، السماح باستيراد الغنم والماعز الجزيري إلى أسواق الإمارات والمتاجرة بها.

وكان هذا الصنف تم حظره منذ عام 2014 نظراً إلى بعض المسائل المتصلة بضمان السلامة العامة.

وتم مؤخراً إدخال دفعة من الغنم والماعز الجزيري، حيث تم ترقيم المواشي وفحصها في المختبرات المختصة، وفقاً للإجراءات المتبعة، وتم سابقاً فحصها في مختبرات البلد الأم وإعطاؤها علاجاً وقائياً لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية المحتملة، كما خضعت الحيوانات عند وصولها إلى معاينة بصرية وفحوص مخبرية، وتم رشها بالمبيدات الحشرية في ميناء الحمرية بدبي، تماشياً مع الإجراءات الوطنية الاحترازية.

وأجرى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، جولة تفقدية على منشآت فحص وعزل المواشي في ميناء الحمرية بدبي للاطلاع على إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المنشأة، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.

وقال: «يحتل الأمن الغذائي وسلامته مكانة الأولوية في أجندة عملنا، وتلتزم الوزارة بالاستمرار في مراقبة المنشآت البيطرية وتحسينها لدى موانئ الدخول في الدولة لضمان امتثالها بأعلى المعايير العالمية في جميع العمليات».