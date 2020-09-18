مراجعة مخططات الاستشاريين عن بُعد بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في قطاع تخطيط المدن والتراخيص، مراجعة المخططات عن بُعد مع مكاتب الاستشاريين والمقاولين، وتتم مراجعة المخططات المعمارية والمخططات الإنشائية ومستندات طلبات الترخيص كافة عن بُعد باستخدام نظام webex دون الحاجة للحضور إلى مكاتب البلدية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تلتزم بها البلدية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، وذلك من خلال تسهيل تواصل مهندسي البلدية مع الاستشاريين والمقاولين عن بُعد ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وساهمت المبادرات وورش العمل التي نظمتها البلدية مع المعنيين في ذلك القطاع قبل تفشي وباء كورونا في تسهيل أداء العمل عن بُعد، مستفيدين من النتائج الإيجابية التي حققتها تلك المبادرات التي كانت تهدف إلى توعية المتعاملين في المكاتب الاستشارية والمقاولين بأهم القرارات والمستجدات التي طرأت على اللوائح والقوانين في هذا المجال، وتفعيل قنوات التواصل المختلفة والفعالة مع القطاعات المعنية، وكذلك تعريف الاستشاريين والمعماريين بكودات أبوظبي الدولية للبناء، والمعايير القياسية المرتبطة بها، وشرح إجراءات التراخيص وتفسير الاشتراطات المعمارية والإنشائية، بهدف تقليل الملاحظات واعتماد المخططات الخاصة بطلبات تراخيص المباني من أول مرة، وتوضيح مدخلات التصميم التي يتم التدقيق عليها في المراجعات الإنشائية باستخدام البرامج الإنشائية.